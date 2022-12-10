Zelenski'den Bahmut açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donbas ilçesi Bahmut'a ilişkin "İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti" ifadesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk cephesindeki Bahmut kentinin Rus saldırıları sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını belirtti.
Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü kaydetti.
Donbas'ın kilit ilçeleri olan Bahmut, Soledar, Maryinka ve Kreminna'daki cephe hattında durumun çok zor olduğunu belirten Zelenski, "Bu bölgelerde artık uzun bir süredir ateşin ve merminin hasar vermediği bir yer kalmadı. İşgalciler, Bahmut kentini fiilen yok etti, onu yanmış enkaza dönüştürdü" ifadesini kullandı.
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