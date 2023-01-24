Zelenski’den bakanlıklara müdahale

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:44

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:07

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam günlük duyurularını ve değerlendirmelerini içeren ulusa seslenişe konuşmasında bir dizi dikkat çekici açıklama yaptı.

Zelenski, savaş hattının gerisindeki kentlerde ‘bazı kişilerin savaşı görmezden geldiğini’ ifade edip, bakanlıklar dahil hükümetin çeşitli kademelerinde değişiklikler olacağını duyurdu.

‘BAZILARI SAVAŞI TAMAMEN UNUTMUŞ’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuşmasında şunları kaydetti;

“Bazen arkadaki şehirlerde bazı insanlar, kahramanlarımızın korumasından faydalanarak savaşı tamamen unutmuş ve gerçeği görmezden gelmeye başlamış gibi görünüyor. Savaşı görmezden gelmek kimsenin karşılayamayacağı bir lüks”

TATİL GİBİ GÖREV HARİCİ AMAÇLARLA YURTDIŞINA ÇIKILMAYACAK

“Bugün birkaç kararname imzaladım. Yurt dışına seyahat eden görevliler hakkında Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin (NSDC) ilkeli bir kararı var. Merkezi hükümetin tüm yetkilileri ve yerel yönetimin çeşitli diğer seviyeleri için geçerlidir. Kolluk kuvvetleri, milletvekilleri, savcılar ve devlete adına devlette çalışması gereken herkes için geçerlidir. Şimdi dinlenmek isteyenler memuriyet dışında dinlensinler. Resmi kurum çalışanları, artık tatil için veya başka herhangi bir hükümet dışı amaç için yurt dışına seyahat edemeyecekler. Beş gün içinde, Bakanlar Kurulu, yalnızca gerçek bir çalışma gezisinin sınır geçiş nedeni olabilmesi adına yetkililer için bir sınır geçiş prosedürü geliştirecek.”

"MANEVİYAT KİSVESİ ALTINDAKİ 22 RUS VATANDAŞINA YAPTIRIM"

“Bugünkü bir başka NSDC kararı, güçlendirmekte olduğumuz ve güçlendirmeye devam edeceğimiz ruhani bağımsızlığımızla ilgilidir. Maneviyat kisvesi altında terör ve soykırım politikasını destekleyen 22 Rus vatandaşına yaptırım uygulandı.”

“Bakanlıklarda ve diğer merkezi hükümet organlarında, bölgelerde ve kolluk kuvvetleri sisteminde çeşitli seviyelerdeki yetkililerle ilgili - bazıları bugün, bazıları yarın - personel kararlarını zaten aldık”