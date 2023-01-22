Zelenski: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 21:19

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 22:22

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev'i ziyaret eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Zelenski ile Johnson, görüşmede Ukrayna'ya uluslararası desteğin sürdürülmesi konularını ele aldı.

Ukrayna'nın girişimi ile "Barış Zirvesi" düzenlenmesine yönelik hazırlık konularının görüşüldüğü toplantıda, Zelenski, ülkesine sağladığı destekten dolayı Johnson'a teşekkür etti.

Zelenski, görüşmede, Ukrayna'nın NATO ile devam eden entegrasyon sürecine değinerek, "NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Savaşta, Rus ordusunun düşük motivasyonu olduğunu belirten Zelenski, buna rağmen daha fazla silah yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.