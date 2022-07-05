Zelenski'den Belarus çıkışı: Belarus’un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz

05 Temmuz 2022 Salı, 16:37

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, The Economist’in 26.Yıllık Hükümet Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu.

Volodimir Zelenski, gerçekleri açıkça konuşmaları gerektiğini belirterek, “Belarus topraklarından Ukrayna’ya çok sayıda çeşitli menzillerde roketler fırlatıldı. Fakat bunun Belarus halkının kararı olmadığını anlıyoruz ve Belarus halkının bu savaşa dahil olmamak için her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Zelenski, Bu konuda sorumluluk sahibi insanların sessiz kalmaması gerektiğini kaydederek, “Bu atışları biz değil bizim topraklarımızdan Rusya Federasyonu yapıyor' diyemeyiz. Bence bu haksızlık” diye konuştu.

Zelenski ayrıca, Belarus’un ülkesine karşı savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonlara işaret ederek, “Ama yine de Belarus’un bu savaşa girmeyeceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.