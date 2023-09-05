Zelenski’den Donetsk’teki cephe hattına ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki cephe hattını ziyaret etti.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:27
Zelenski’den Donetsk’teki cephe hattına ziyaret
Abone Ol google-news

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ülkesindeki cephe hatlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Zelenski, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun konuşlandırıldığı cephe hattına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Zelenski, “Bugün, Donetsk’in operasyonel ve taktik grubunun bir parçası olarak Ukrayna’yı savunan muharebe tugaylarını ziyaret ediyoruz. Önemli haberler, sorunlu konular, arttırılması gereken ikmal maddeleri, askerlerimizin motivasyonunun arttırılması gibi konular ele alındı. 8 tugayın her biri özel ve çok güçlü. Ülkemize her gün kazandırdığınız zaferler için teşekkür ederim” dedi.

Zelenski dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’u görevden alacağını duyurmuş, Reznikov’un yerine Kırım Tatar Türkü Rustem Umerov’un getirileceğini belirtmişti.


Player Alanı
Zelenski Cephe ziyaret

İlgili Haberler

Zelenski: Ukrayna'daki seçimler, 2024 yılında yapılabilir

Zelenski: Ukrayna'daki seçimler, 2024 yılında yapılabilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zelenski ile Kiev'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zelenski ile Kiev'de görüştü

En Çok Okunan Haberler