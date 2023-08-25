Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zelenski ile Kiev'de görüştü

Yayınlanma: 25.08.2023 - 15:36

Güncelleme: 25.08.2023 - 15:39

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X platformundan yaptığı paylaşımda Zelenski ve Fidan'ın görüntülerini paylaştı.

Bakanlık, "Bakanımız Hakan Fidan Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi" açıklamasında bulundu.