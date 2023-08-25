Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zelenski ile Kiev'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Irak ziyaretinin hemen ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğü bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X platformundan yaptığı paylaşımda Zelenski ve Fidan'ın görüntülerini paylaştı.
Bakanımız @HakanFidan #Kiev’de #Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.???????? pic.twitter.com/v3HuZff2o0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 25, 2023
Bakanlık, "Bakanımız Hakan Fidan Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi" açıklamasında bulundu.
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