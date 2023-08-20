Zelenski'den Hollanda'ya F-16 teşekkürü

Ukrayna lideri Zelenski, Hollanda'nın, Ukrayna'ya 42 adet F-16 vereceğini duyurdu. Zelenski, F-16 için Hollanda Başbakanı Rutte'ye teşekkür etti.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 16:31
Zelenski'den Hollanda'ya F-16 teşekkürü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Zelenski, “Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık” dedi.

Zelenski, Hollanda’nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna’ya vereceğini belirterek, “Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” dedi.


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