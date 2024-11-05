Zelenski'den Kuzey Kore iddiası: Binlerce asker konuşlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Zelenski'den Kuzey Kore iddiası: Binlerce asker konuşlandı
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:21

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde oluşturdukları tampon bölgeyi koruduklarını belirtti.

Kursk'ta Kuzey Kore askerlerinin bulunduğuna dair istihbarat raporlarına sahip olduklarını bildiren Zelenski, "Şu anda, Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri bulunuyor. Kuzey Kore güçlerinde bir artış görüyoruz, ancak maalesef ortaklarımızdan gelen yanıtta bir artış görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.


Etiketler: #Kuzey Kore #Volodimir Zelenski

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