Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'e Ukrayna tepkisi: 'Yurttaşlarının ölüm fermanını imzaladı...'
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın uluslararası komite başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Leonid Slutsky, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Ukrayna ordusuna katılmalarına izin verdiği vatandaşları için 'ölüm fermanı' imzaladığını savundu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın uluslararası komite başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Leonid Slutsky, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i hedef aldı.
Slutsky, Pavel'in Ukrayna ordusuna katılmalarına izin verdiği vatandaşları için “ölüm fermanı” imzaladığını savundu.
Slutsky, “Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, 60 Çek vatandaşının Rusya'ya karşı savaş operasyonlarında yer alma planlarını onaylayarak Ukrayna ordusuna katılmalarına izin verdi. Aslında Pavel, ABD'nin küreselci emelleri ve Kiev'deki neo-Nazi rejiminin acil çıkarları uğruna yurttaşlarının ölüm fermanını imzalamış oldu” dedi.
Slutsky, 60 Çek vatandaşının Ukrayna için hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini, ancak Çekya vatandaşlarının askeri çatışmaya cumhurbaşkanı onaylı katılımının, her şeyden önce Çekya'nın kendisi için üzücü bir emsal olduğunu söyledi.
Bir Çek radyo kanalının basın sekreterine dayandırdığı habere göre, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel 60 Çekya vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin vermişti.
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