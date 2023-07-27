Zelenski'den NATO vurgusu: Birlik içinde olmaya devam ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:51
Zelenski'den NATO vurgusu: Birlik içinde olmaya devam ediyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-NATO Konseyi’nin bugünkü toplantısını düzenlediği için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’ya teşekkür etti.

İttifakın, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini açık ve net bir şekilde kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenski, iki hafta önce Vilnius’ta kurulan konseyin kriz istişareleri için etkili bir mekanizma olduğunu kanıtladığı değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, "Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek ve bu konuda müttefiklerimizin desteklerini takdirle karşılıyoruz. NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.


Volodimir Zelenski NATO

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