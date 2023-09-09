Zelenski'den seçim çıkışı: Savaşa rağmen hazırız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den ülkesinde yapılacak seçimlere dair bir açıklama geldi.
Zelenskiy, “Ukrayna devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır” dedi.
Ülkesindeki seçimlerin yapılması için Ukrayna’nın savaş zamanı kısıtlamalarına uyum sağlamaya hazır olduğunu belirten Zelenski, “Ben seçimlere hazırım. Yani ne gerekiyorsa hazırız” ifadelerini kullandı.
ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerden de bahseden Zelenski, “Ruslar Amerika’daki seçimlerine güveniyorlar. Ancak iki partiden de karşılıklı desteğimiz var. Fakat Amerikan halkının demokrasiyi desteklemesi, Ukrayna’yı desteklemesi, mücadelemizi desteklemesi önemli” dedi.
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