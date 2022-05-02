Zelenski'den Türkiye eleştirisi: 'Rus turistleri geri çevirmediği için Türkiye’ye kırgınım'
RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgın olduğunu ifade etti.
Zelenski, Yunan ERT televizyonuna verdiği demecinde, “Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz" dedi.
"BU OLACAK ŞEY DEĞİL"
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Zelenski, "Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye’ye ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye’nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız."
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