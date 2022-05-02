AKP'li Şamil Tayyar'dan Zelenski'ye: Aptal komedyen

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:26

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Yunan ERT televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye Rus turistler konusunda kırgın olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Tayyar, "Zelenskiy, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen" ifadesini kullandı.

Zelenski, söz konusu demecinde şunları söylemişti:

"Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil. Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye’nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız”