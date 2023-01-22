Zelenski'den 'Ukrayna Birlik Günü' mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı hep birlikte kazanacaklarını belirterek, "Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, vatandaşlarını birlik içinde olmaya davet etti.
Bağımsızlık ve toprak bütünlüğü için halkın birlik olmasının önemine dikkati çeken Zelenski, "Gerçek birlik sağlanamazsa bağımsızlık kaybedilir" ifadesini kullandı.
Zelenski, geçen yıl 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığını hatırlatarak, ülkesinin toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması için mücadele verdiklerini kaydetti.
Ukraynalıların bugün ülkenin her bölgesini savunmak için savaştığını dile getiren Zelenski, "Bu sadece iki kıyının birleşmesi değil, milyonlarca insanın birliğidir. Bu, tüm topraklarımızın birliğidir. Biz hep birlikte kazanacağız ve tüm Ukrayna zaferin sesini duyacak. Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu.
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