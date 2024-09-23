Zelenski'den Vance'a tepki: Korkunç bir fikir

Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:03

Güncelleme: 23.09.2024 - 09:03

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Amerikan The New Yorker dergisine Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin verdiği röportajda, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın yardımcılığına aday gösterdiği Vance'e eleştirilerde bulundu.

Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını eleştiren ve bir röportajda "Ukrayna'nın Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını, savaşı bitirmenin gerektiğini kabullenmenin ABD'nin çıkarına olacağını" söyleyen Vance'e tepki gösterdi.

Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayını "radikal" olarak nitelendiren Zelenski, Vance'in savaşı bitirme yönündeki planlarının Ukrayna'nın "topraklarından vazgeçmesi" anlamına geldiğini belirtti.

Zelenski, Vance'in mesajlarının Ukrayna'nın "fedakarlık" yapması gerektiği anlamına geldiğini, savaşın Ukrayna'nın "zararına" bitmesi fikrinin kabul edilemeyeceğini aktardı.

Vance'in fikirlerini "resmi" bir söylem olarak görmediğini aktaran Zelenski, bunun uygulanmasının "korkunç bir fikir" olacağını belirtti.

Zelenski, Vance'ın ifadelerine ilişkin, "Bizim için bunlar potansiyel bir Başkan Yardımcısından gelen tehlikeli sinyaller. Trump ile böyle olmadığını söylemeliyim. Trump ve ben telefonda konuştuk ve bana göre mesajı olabildiğince olumluydu. 'Anlıyorum', 'Destek vereceğim' gibi" ifadelerini kullandı.

Vance ve görüşlerini paylaşanların Ukrayna toprakları üzerine "pazarlık" yapmasının "ABD'nin başka bölgedeki" çıkarları açısından da zararlı olacağının altını çizen Zelenski, Ortadoğu, Tayvan ve ABD-Çin ilişkileri gibi örnekler vererek bunun olası sonuçlarını anlattı.

Zelenski, Vance'ın sözlerini "ciddiye" almadığını, bu planların ABD'nin küresel bir çatışmaya doğru gitmesi anlamına geleceğini savundu.