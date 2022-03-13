Zelenski'nin İsrail'deki soykırım müzesinde konuşma talebi reddedildi

13 Mart 2022 Pazar, 21:18

İsrail'in Walla haber sitesine göre; Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Korniychuk Yevgen, Holokost anma müzesi Yad Vashem yönetimiyle konuyu görüştü.

MÜZE YÖNETİMİNE TALEP İLETİLDİ

Ukraynalı Büyükelçi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin müzede İsrail'den parlamenterler, belediye başkanları ülkenin önde gelen isimlerine çevrim içi hitap etme isteğini müze yönetimine ilettiği belirtildi.

Yad Vashem Başkanı Dani Dayan'ın Ukrayna Büyükelçisi ile görüşmesinde, "Ukrayna konusunda sıcak bir tutum sergilediği ancak müzede bir konuşma yapılmasının mekanın ruhuna uygun olmayacağı itirazını sunduğu" paylaşıldı.

İsrail'deki Holokost müzesi Yad Vashem, yakın zamanda Rusya ve İsrail vatandaşı "oligark" Roman Abrahamoviç ile "stratejik ortaklığını" sonlandırdığını açıklamıştı.

ZELENSKİY, İSRAİL PARLAMENTOSUNA HİTAP EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, daha önce de İsrail parlamentosuna hitap etmek istemiş ancak yerel basında bu talebin Meclis Başkanlığı tarafından reddedildiği ileri sürülmüştü. Zelenski'nin genel kurula hitap etmek istediği ancak Meclis Başkanlığının genel kurulun tatile girdiği bu nedenle çevrim içi olarak parlamenterlere hitap edeceği aktarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın ilerleyen günlerde İsrail parlamentosundan milletvekillerine çevrim içi olarak hitap etmesi bekleniyor.

