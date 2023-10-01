Zenginlerin kazası film oluyor!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:30

Güncelleme: 01.10.2023 - 15:30

OceanGate firması, Titan denizaltısının yaşadığı trajediyi konu alan bir belgesel dizisi üzerinde çalıştığını duyurduktan sadece iki hafta sonra, MindRiot Entertainment, aynı adı taşıyan bir kurgusal film projesinin de geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

"Salvaged" (Kurtarılmış) adını taşıyacak olan kurgusal film, denizaltının konuşlandırılmasından önce, geminin aranması sırasında ve Titan'ın enkazının ortaya çıkarılmasından sonraki zaman dilimlerini ele alacak. Filmde, The Blackening'in yapımcısı E. Brian Dobbins de ortak yapımcı olarak yer alacak.

Senaryoyu Jonathan Keasey ile birlikte yazacak olan MindRiot'un kurucusu Jonathan Keasey, film projelerinin Titan denizaltısı trajedisine karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, bu film aracılığıyla günümüz medyasının doğasını ve yanlış bilgilendirme sorunlarını ele almayı hedeflediklerini vurguladı.

OCEANGATE DENİZALTI KAZASINDA NE OLMUŞTU?

Haziran 2023'te, Titan denizaltısı, okyanusun yaklaşık 12.500 feet (yaklaşık 3.800 metre) derinliğindeki Titanik'in kalıntılarını incelemek üzere bir göreve çıkmış ve trajik bir patlama sonucu kaybolmuştu. Trajedi, internet üzerinde hızla viral hale gelmişti ve geminin enkazı bir hafta sonra bulunmuştu.

Salvaged belgesel dizisi, OceanGate'in görev direktörü olan ve Titan patlamasında hayatını kaybeden Kyle Bingham'ın yaşamına odaklanacak. Kyle Bingham, Titanik'e iki başarılı dalış gerçekleştiren bir denizaltı uzmanıydı.

Kurgusal bir film olmasına rağmen, Salvaged, MindRiot'un yeni belgesel programlarıyla birlikte sunulacak.