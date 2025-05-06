Zürih Üniversitesi’nden yapay zekâ skandalı: Reddit dava açacak

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:41

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:41

İsviçre’deki Zürih Üniversitesi, sosyal medya platformu Reddit'te kullanıcıların izni olmadan yürüttüğü gizli bir yapay zekâ (AI) deneyi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Reddit, bu deneyin kurallarını ihlal ettiğini belirterek hukuki işlem başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Basına yansıyan haberlere göre üniversitedeki bir araştırma grubu, Reddit'in en büyük tartışma forumlarından biri olan r/ChangeMyView subreddit'inde yapay zeka destekli bot hesaplarla deneklere fark ettirmeden etkileşimde bulundu.

Botlar, sıradan kullanıcılar gibi davranarak tartışmalara katıldı ve bin 700’den fazla yorum yaptı.

Bu hesaplar; erkek bir tecavüz mağdurunun travmayı küçümsediği, siyahi bir kullanıcının “Black Lives Matter” hareketine karşı çıktığı ve aile içi şiddet danışmanının kadınları “aşırı koruyucu ebeveynlerin tehlikeye attığını” iddia ettiği gibi uydurulmuş kimlikler üzerinden içerikler paylaştı.

Bazı botlar, kullanıcı profillerini tarayarak kişiye özel argümanlar sunmak için kullanıldı.

“ETİK DIŞI VE KURALLARA AYKIRI”

Reddit moderatörleri, çalışmanın varlığından ancak aylar sonra haberdar edildiklerini ve bu bildirimin yalnızca araştırmanın bir “açıklama adımı” olarak sunulduğunu belirtti.

Reddit’in hukuk direktörü Ben Lee, bu girişimi “izinsiz, uygunsuz ve ciddi şekilde etik dışı” olarak niteledi.

Lee ayrıca, Reddit’in Zürih Üniversitesi ve ilgili araştırmacılara yönelik resmî yasal talepler hazırladığını da duyurdu.

ÜNİVERSİTEDEN SAVUNMA

Zürih Üniversitesi araştırmacıları, çalışmanın etik prensipler doğrultusunda yürütüldüğünü savundu.

Üniversitenin etik komitesi, araştırmanın “önemsiz düzeyde zarar” içerdiğini belirtti. Ancak gelen tepkiler üzerine çalışmanın sonuçlarının yayınlanmayacağı açıklandı. Üniversite ayrıca olayın soruşturulacağını duyurdu.

Uzmanlar, son yıllarda sosyal medya platformlarında gerçek kullanıcı gibi davranan yapay zeka botlarının etkisinin arttığına dikkat çekiyor. Özellikle seçim süreçlerinde kamuoyunu yönlendirme amacıyla kullanıldıkları biliniyor.