Xiaomi, kendi yapay zeka modeliyle rekabete katılıyor
Xiaomi, DeepSeek'in R1 modeline benzer şekilde mantıksal düşünme ilkesi üzerine çalışan ilk açık yapay zeka modeli MiMo'yu duyurdu.
Xiaomi yeni açık yapay zeka modelini duyurdu. Mantıksal düşünme ilkesi benimsenen bu model, tıpkı DeepSeek'in R1 modeline benzer şekilde çalışıyor. Bloomberg'in aktardığına göre Xiaomi, devlet desteğiyle bu çalışmaları yapıyor. Çin aktif bir şekilde teknoloji şirketlerine yapay zeka modelleri geliştirme noktasında yatırım yapıyor.
Xiaomi'nin yaptığı testlere göre MiMo, OpenAI o1-mini ve Alibaba'nın Qwen'inden daha iyi performans gösteriyor. Gerçek anlamda bir karşılaştırma için testlerin bağımsız olarak doğrulanması bekleniyor.
Artan rekabetin göstergesi olan bu adım, Alibaba'nın kendi yapay zeka modelinin yeni bir versiyonunu duyurmasından ardından geldi. Çin merkezli şirketler arasında özellikle yapay zeka tarafında ekstra bir rekabet yaşanıyor.
Yapılan bu duyuru Xiaomi'ye yaradı ve şirketin hisseleri MiMo sunumunun ardından Hong Kong'da yüzde 5'ten fazla değer kazandı.
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