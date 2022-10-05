0-19 yaş grubunda 574 bin 963 otizmli çocuk ve genç, eğitime erişemiyor

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de bulunan 0-19 yaş grubu arasındaki yaklaşık 574 bin 963 otizmli çocuk ve gencin sadece 41 bin 854’ü eğitim alıyor. Nüfusa projeksiyon yapıldığında yaklaşık 1 milyon 900 bin 326 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 7 milyon 601 bin 304 aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özgül Gürel’in verdiği bilgilere göre, otizmli çocuklar ve yetişkinlerin, yaşamlarını olabildiğince bağımsız sürdürebilmeleri için okulöncesi eğitimden başlayarak nitelikli eğitim hizmetlerine erişimlerinin etkin şekilde sağlanması çok önemli. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde, otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor, gelişim sağlanabiliyor, büyük ilerleme kaydediliyor ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor.

Eğitimin otizm tanısı alındıktan hemen sonra başlaması gerektiğine dikkat çeken Gürel, “Haftada en az 30” en fazla 40 saat olmalı, eğitim kesintisiz sürmeli, otizmli bireylerin eğitiminde etkili olduğu bilimsel yollarla test edilmiş uygulamalar kullanılmalı, otizmli çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun bir eğitim planı uygulanmalı ve aile merkezli uygulamalar ile desteklenmeli” dedi.

Vakfın otizmli bireylerin eğitimi için hazırladığı eğitim portalını yenilediklerini anlatan Gürel’in verdiği bilgiye göre portal, “Otizm Spektrum Bozukluğunu Anlamak”, “Davranışları Yönetmek”, “Temel Becerileri Kazandırmak”, “Etkileşim Becerilerini Kazandırma”, “Öz Bakım Becerilerini Kazandırmak”, “Toplumsal Yaşam Becerilerini Kazandırmak” olmak üzere 6 bölüm ve 22 modülden oluşuyor.

GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konulan otizm tanısı, 2001 yılında 250, 2013 yılında ise 88 çocuktan birine denk gelirken, günümüzde doğan her 44 çocuktan 1’i otizmli olarak dünyaya geliyor. Geçmiş yıllara göre otizmli birey/çocuk sayısında dikkat çekici bir artış olmakla birlikte sayının artmasında otizmin daha iyi bilinmesinin ve fark edilmesinin de bir payı olduğu unutulmamalı.