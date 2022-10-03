Binada çıkan yangında otizmli bir çocuk hayatını kaybetti
Arnavutköy’de bir binanın çatı katında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürme çalışmaları sona ererken içeride 13 yaşında otizm hastası olduğu öğrenilen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Arnavutköy'de yabancı uyruklu 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katının mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi esnasında yangın yan tarafta bulunan başka bir binaya da sıçradı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Yapılan incelemelerde yanan evde 13 yaşında olduğu öğrenilen otizm hastası Suriye uyruklu Abdullah Kurdi’nin cansız bedenine ulaşıldı.
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