1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?

2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan dönem sınavlarla sürecek. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?

1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 22:15

Okullarda ilk dönemin ne zaman biteceği ve karne alınacağının yanı sıra kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihi de sorgulanıyor. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak. 9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.


Etiketler: #yarıyıl tatili #tatil #ara tatil

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