1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?
2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan dönem sınavlarla sürecek. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?
Okullarda ilk dönemin ne zaman biteceği ve karne alınacağının yanı sıra kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihi de sorgulanıyor. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak. 9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.
İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Etiketler: #yarıyıl tatili #tatil #ara tatil
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