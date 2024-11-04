Yayınlanma: 04.11.2024 - 22:15

Güncelleme: 04.11.2024 - 22:15

Okullarda ilk dönemin ne zaman biteceği ve karne alınacağının yanı sıra kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihi de sorgulanıyor. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak. 9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.