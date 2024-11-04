Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 bin üniversite öğrencisine sağlayacağı 15 bin TL eğitim bursu için başvurular tamamlandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSUNDA KİMLER FAYDALANABİLECEK?

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.