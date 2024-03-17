Yayınlanma: 17.03.2024 - 21:50

Güncelleme: 17.03.2024 - 21:50

Türkiye, 5 yıl boyunca yerel yönetimleri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Ancak, 1 Nisan'da okulların durumu hala belirsizliğini koruyor. Velilerin ve öğrencilerin büyük merak ettiği konu hakkında arayış devam ediyor. Peki 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okul var mı? İşte ayrıntılar...

1 NİSAN 2024 PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy verme işlemlerinin okullarda yapılacak olması nedeniyle, 1 Nisan tarihinde ülke genelinde eğitim ve öğretime ara vermeye hazırlanıyor. İlerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılacağı düşünülürken, bu tarihte okulların temizlik işleri yürütülecek. Yerel seçimlere az bir süre kala, ülke gündemini seçim hazırlıkları şekillendiriyor.

81 şehirde oy verme işlemlerinin okullarda yapılacak olması, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir tatil kararı alınmasını gündeme getirdi. Son olarak 2019 yılında yapılan seçimlerde, seçimlerden sonraki güne denk gelen tarih, temizlik işleri gerekçe gösterilerek tatil edilmişti.

ÖĞRENCİLER 3 GÜN BOYUNCA TATİL YAPACAK

Seçimlerde oy verme işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak olması, gün içerisinde binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı eğitim kurumlarını kullanılamaz hale getiriyor. Bu nedenle bakanlık, alacağı karar ile 1 Nisan 2024 tarihini okulların temizliğine ayıracak.

Böylece 81 şehirdeki öğrencilerin tamamı, hafta sonuna denk düşen 30-31 Mart tarihlerinin ardından 1 Nisan'da da okula gitmeyerek, toplamda 3 gün tatil yapma hakkı kazanacak.