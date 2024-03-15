Yerel seçimin ipuçları

15 Mart 2024 Cuma

Cumhur İttifakı ve onun iktidar partisi AKP’nin taktikleri İstanbul’da tutmadı. Bakanları İstanbul ve diğer bölgelerde sahaya sürmek de sonuç vermiyor. AKP emeklileri nasıl ikna edecek? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dar ve sabit gelirlilerin boğazını nasıl sıktıklarını mı anlatacak? Ya da her dönemde olduğu gibi bu dönemde de adı “mutlu AKP azınlığı” olan grubun ekonomik darboğazı nasıl umursamadıklarını mı?

Tarım Bakanı Yumaklı, yeterli hayvansal protein alamadıkları için “zekâ sorunu yaşayacak” çocukları mı, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk’ün, “Önlem alınmazsa süt inekleri kesime gidecek, kimse et yiyemeyecek” uyarılarına nasıl kulaklarını tıkadıklarını mı anlatacak?

Yoksa Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de tatil yapma maliyetinin, Yunan adalarındaki maliyetin nasıl iki katına yükseldiğini mi anlatacak?

Hadi buyurun, meydanlar sizin.

Bu hafta bize ulaşan anlık verilere bakarsak geçen seçim eski başbakan Binali Yıldırım’ı yenen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bu seçimde de eski bir bakan olan Murat Kurum’un önünde görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçimlerin ardından İstanbul’daki seçimi öne çıkararak, ülkenin ve kendisinin siyasi geleceğiyle özdeşleştirerek hata yapmış olabilir. Bunu 31 Mart akşamı göreceğiz. Ama genel seçimler öncesinde ekonomiye ters bakışı ile başlayan süreç artık dikiş tutmuyor. Erdoğan hiçbir beklentiyi karşılayamıyor. Meclis kapalı, seçmene bir rüşvet vermek de olanaklı değil. Seçim sonrası için verilecek bir söze kimse inanmaz.

İktidar YRP ile ittifak konusunu da yönetemedi. YRP ile ilgili farklı bölgelerden gelen bilgiler AKP’yi üzecek cinsten. Erzurum Oltu ve Horasan’da YRP adayları popüler. Düzce’de AKP’den oy alıyorlar. Şanlıurfa zaten bilinen konu. AKP’den memnun olmayıp sol partilere oy vermeyenlerin YRP’ye kaçışı söz konusu. Tabii İstanbul’da YRP’ye gidecek oyların anlamı daha farklı olacak gibi.

Kamuoyu bu kadar İstanbul’a odaklanınca diğer bölgeler gözden kaçıyor.

Biraz Ankara ve Mersin’e değinmekte yarar var.

Önce Ankara... AKP adayı Turgut Altınok, CHP adayı Mansur Yavaş karşısında beklemediğimiz şekilde etkisiz kaldı. Uzun süredir izlediğimiz Altınok, bizce en başarısız seçim kampanyasını yürütüyor. Ankara’da gündemi belirleyen Yavaş. Altınok, yurttaşlara kendini anlatmaya çalışırken halk ona Yavaş’ı anlatıyor. Artık seçimi kimin alacağı değil, Yavaş’ın yüzde 60’ı zorlayıp zorlamayacağı tartışılmaya başlandı.

Bu arada bilinen siyasal iletişimciler bir yana Ankara seçimleri, gizli birtakım kahramanları da ortaya çıkarabilir.

Geçelim Mersin’e... Vahap Seçer ciddi bir enerji sergiliyor. Bir Türkiye yansıması olan kentte hemen her kesimden oy almayı başarıyor. Geçen hafta sonu Mersin’deydik. Milliyetçiler ve muhafazakârlar da Seçer’in seçimi kazanacağını söylüyor. İlçelerde sorunlu olan CHP, büyükşehirde Seçer’le güçlü bir sonuç alabilir. Seçer yüzde 55’leri geçip yüzde 60’ı zorlar mı?

İki kenti de sürekli araştıran AREA’nın tepe yöneticisi Murat Karan, anketlerde, Yavaş ve Seçer’in yüzde 60’a yaklaştıklarını söylüyor.

Böyle giderse bu seçim, siyasette bilinenler dışında, güçlü yeni aktörleri sahaya çıkarabilir.