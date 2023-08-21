Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:27

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:27

Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 1. sınıflar ve 9. sınıfların okula bir hafta erken başlayacağı konuşuluyor. Peki, 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

1. SINIFLAR VE 9. SINIFLAR OKULA ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası kapsamında eğitim ve öğretim 1 hafta erken başlıyor. Aynı durum lise öğrencileri için uygulanmamaktadır.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak