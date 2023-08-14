Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:20

Ücretli öğretmenlik başvuruları arama motorlarına en çok arananlar listesine girdi. Ücretli öğretmenlik başvurularının başlayıp başlamadığı merak edildi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞCURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. 2023 yılı ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyurular ile öğrenebilecekler. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ