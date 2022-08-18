10 bin okul projesi için yola çıkan iktidar enflasyonu hesaba katmadı: İhaleler iptal edildi
Milli Eğitim Bakanlığı yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu, 40 bin anasınıfı yapıp eskileri onaracaktı. Ancak proje yüksek inşaat maliyetlerine takıldı. Açılan ihalelerden sonuç alınamadı.
Değer kaybeden Türk Lirası ve yüksek enflasyonla maliyetlerin yükselmesi sadece inşaat sektörünü değil eğitimi de vurdu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) duyurduğu 10 bin okul projesi inşaat sektöründeki maliyet krizinden etkilendi.
Yıl sonuna dek “3 bin anaokulu, 40 bin anasınıfı” hedefine yeni inşaat ve var olan okulların onarımıyla ulaşmak için yola çıkan MEB, proje kapsamında açılan ihalelerin birçoğundan eli boş döndü. MEB, 3 milyar liralık bütçe ayrılan proje kapsamında 3 bin yeni anaokulunun yapılacağı, 7 bin ilkokulun da iyileştirme ve onarım kapsamına alındığını duyurdu. Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale verilerine göre “10 bin okul projesi” kapsamında çıkılan ihalelerin yalnızca ikisi sonuçlandı, 26’sı ise iptal edildi.
BEŞ AYI KALDI
EKAP verilerine göre 17 Ağustos’a dek 10 bin okul projesine konu olan 26 ihale iptal edildi. İhalelerin dokuzunun iptal gerekçesi “verilen tekliflerin ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması”, beşinin ise “istekli bulunmaması” olarak gösterildi. Projenin duyurulmasının üzerinden 6 ay geçerken MEB’in 3 bin anaokulu yapımı, 7 bin ilkokulu onarımını tamamlaması için önünde yalnızca 5 ayı kaldı.
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