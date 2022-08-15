Beykoz'da yollar göle döndü, ilkokulu su bastı
İstanbul Beykoz'da yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Soğuksu İlkokulu'nu su bastı. Bazı yurttaşlar yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı.
Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oldu. Beykoz'da yollar göle döndü. Soğuksu Meydanı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuksu İlkokulu'nu su bastı.
Çevredekiler yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı.
"BEN BU KADAR YAĞMUR GÖRMEDİM"
Yağmurdan dolayı evine gidemeyen Salih Erçakmakçı "Ben bu kadar yağmur görmedim. Çok şiddetli yağıyor. Yolları su bastı, rögar kapakları doldu. Evim 100 metre ama sağanak yağıştan dolayı gidemiyorum" dedi.
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