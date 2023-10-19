100. yılda eğitim kongresi

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

20-22 Ekim arasında Ankara’daki Akar Hotel’de düzenlenecek eğitim kongresinde alanında uzman çok sayıda akademisyen ve eğitimci konferans düzenleyecek. Kongre başkanlığını Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay yapacak. Kongrenin danışma ve yürütme kurulu, yarın sabah önce Anıtkabir’e çıkacak. Kongrenin açılış konuşmalarını Özbay yapacak. Ayrıca, gazetemiz yazarı Orhan Bursalı da kongerinin başlangıcında “Bilim ve Eğitim” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Kongrenin ilk günü “Bilimsel, Laik ve Demokratik Eğitim” ve “Öğretmenlik Mesleği Üzerine” başlıklı oturumlar yapılırken “cumhuriyet konseri” düzenlenecek.

SORUNLAR KONUŞULACAK

21 Ekim Cumartesi “Eğitimin Güncel Sorunları” oturumu saat 9.30’da başlayacak. Kongre, “Öğretmen Mücadelesi”, “Eğitim Evrimi” ve “Dışlanan Kültür, Sanat ve Spor Eğitimi” oturumlarıyla devam edecek. Çalıştay raporlarının sunumları ise son gün yapılacak. Akademisyenler, “okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi” üzerine gün boyu sunum yapacak. 22 Ekim’deki “ikili konferansta” ise saat 11.30’da Prof. Dr. Bilsay Kuruç “Cumhuriyet ve İnsan” üzerine, Prof. Dr. Hasan Aydın saat 13.30’da “Eğitimde Muhafazakârlaşma” üzerine konuşacak. Sonuç raporunun açıklanmasıyla kongre son bulacak.