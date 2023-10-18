Eğitimdeki dincileşme son viteste
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi ile eğitimdeki dincileşmeyi hızlandırdıktan sonra yaşanan gelişmeleri izliyor musunuz?
Okullara imamlar atandı, seçmeli din dersi zorunlu hale getirildi, anaokulundan başlayarak ilkokullara din dersleri kondu ve şimdi de yönetmelikte yapılan bir değişiklikle okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında mescit zorunlu hale getirildi.
Bir okuyucum, Milas’ta bir yerel gazetede yayımlanan haberi iletince, MEB’in 2023-2024 eğitim öğretim yılı için halk eğitim merkezlerinde açtığı kursları da inceledim.
Birçok dalda açılan kurslar arasında aşağıdaki başlıklar da yer alıyor.
Ailede çocuğa din eğitimi
Ailede din eğitimi
Aileye din eğitimi
Cenaze hizmetleri
Çocuklar için etkinlikler ve Kuranıkerim eğitimi
Kuran’ı doğru anlama ve tanıma
Kuranıkerim (elif-ba) okuma
Kuranıkerim tecvidli okuma
Kurban kesim elemanı
Okçuluk
Osmanlıca Türkçesi imlası
Osmanlıcada arşiv ve edebi metinler
Osmanlıcada kolay metinler
MEB, DİYANET’E BAĞLI BİR MÜFTÜLÜK MÜ...
Bu kursların amacı, halka mesleki beceriler kazandırmak değil mi? MEB’in adeta Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir müftülük gibi hareket ettiği anlaşılıyor. Belli ki okçuluk da Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde yer aldığı Okçuluk Vakfı’nı memnun etmek için araya sıkıştırılmış.
Türkiye’de kurban kesimini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine dair 2002 tarihli bir yönetmelik yürürlükte. MEB, bu konuda da mı Diyanet’in görevlerini yerine getiriyor?
Cenaze hizmetleri ise belediyelerin sorumluluğunda yürütülür. Halk eğitim merkezlerinde böyle bir kursun olmasının gereği nedir?
Toplum öyle ağır bir dincileşme saldırısı altında ki iktidar ilgili ilgisiz her alana bu konuyu dahil etmek için yoğun bir çaba harcıyor, anayasayı delmekten hiç kaçınmıyor.
Örneğin 13-17 Kasım’daki ara tatilde öğretmenlere Din Öğretimi Genel Müdürü Ali İşleyen tarafından din eğitimi semineri verileceği de ortaya çıktı. Şimdi öğretmenler sosyal medyada “Yüz yüze seminere hayır!” yazarak tepki gösteriyor. Bir yandan milli eğitim bünyesindeki öğretmenlere laiklik karşıtı bir dayatma söz konusuyken diğer yandan da öğretmenlerin tatil hakkı ellerinden alınmış oluyor.
YIKICI SESSİZLİĞİN BİR NEDENİ OLSA GEREK
TBMM’deki siyasi partilerin medrese sistemini canlandıran laiklik karşıtı bu uygulamalara karşı pasif ve sözde muhalefetinden güç alanlar adım adım ilerlerken Türkiye hızla gericileşiyor. Birkaç demokratik toplum örgütü sesini duyurmaya çalışıyor, sadece bir iki gazete ve televizyon kanalı bu konulara yer veriyor ve olanlar unutulup gidiyor.
28 Mayıs’tan bu yana kendi içinde koltuk kavgasına tutuşan CHP, medyayı kurultay haberleriyle işgal ederken köşe yazılarında laiklik karşıtı ataklar pek yer bulmuyor.
Adalet için yürüyenler
Cumhuriyetin temelini oluşturan
laiklik için de yürümeyi akıl
ettiklerinde çoktan iş işten geçmiş
olacak. Birileri çıkıp yine, “Atı alan
Üsküdar’ı geçti!” diyecek. Kim bilir
belki de planladıkları budur... Çünkü
başka türlü bu gerici atağa karşı
sessizliği açıklamanın olanağı da
yoktur.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Görme engelli yurttaşların isyanı
- İmamoğlu Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’nde
- İmamoğlu'ndan hem iktidara hem Avrupa Birliği'ne tepki..
- Zeytinyağı için korkutan senaryo!
- İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?
- Meclis’te Sinan Ateş tartışması!
- Başarır’dan Erdoğan’a Meclis’te zor soru!
- Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi
- Sağlık emekçilerine reva görülen o yemek...
- Üniversiteli gençler isyan etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- 'Bu vatana ihanettir'
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti