11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Amaç ayrımcılığa dikkat çekmek

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

Dünyada her yıl milyonlarca kız çocuğu ayrımcılıkla mücadele ediyor; toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle karşı karşıya kalıyor; eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi birçok temel hakka erişemiyor.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler’in (BM) kararıyla 2011 yılından beri kız çocuklarının gördüğü ayrımcılığa dikkat çekmek üzere kutlanıyor. Dünya Kız Çocukları Günü’nün bu yılki teması “Şimdi bizim zamanımız bizim haklarımız bizim geleceğimiz” olarak belirlendi.

BM verilerine göre, dünyadaki 15-19 yaş grubundaki dört kız çocuğundan biri okula gitmiyor, çalışmıyor ve herhangi bir eğitim almıyor. Bu oran erkeklerde 10’a bir. Yani her 10 erkek çocuğundan biri bu durumda.

Bilim Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) mezunları arasında kadınların yüzdesi ülkelerin üçte ikisinden fazlasında yüzde 15’in altında bulunuyor.

Ez az gelişmiş ülkelerdeki ilkokullarda kızlar tuvaleti olmaması ve okulların üçte ikisinde elektrik bulunmaması, kız çocuklarının okula gidememesi önündeki iki önemli engeli oluşturuyor.

Cinsel istismara uğrayan çocukların yüzde 72’si kızlardan oluşuyor.

Küresel internet kullanıcıları arasındaki cinsiyet farkı giderek büyüyor. 2013’te yüzde 11 olan bu oran 2019’da yüzde 17’ye çıktı. Dünyanın en az gelişmiş ülkelerindeki oran ise yüzde 43.

GİZLİ EĞİTİM

Afganistan’da Taliban’ın tüm baskılarına rağmen kız çocukların öğrenme isteği azalmadı. Kız çocuklar, Taliban’a karşı direnen kadınların önderliğinde gizli bir şekilde eğitim almayı sürdürüyor. Fotoğrafta Bangladeş Kırsal İlerleme Komitesi (BRAC) tarafından Celalabad kenti dışında kız çocuklar için kurulan çalışma alanı görülüyor.