ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel: '866 bin kız çocuğumuz eğitime erişemiyor'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:18

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, dünyanın her yerinde kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi ve çocuk haklarından eşit ve tam olarak yararlanmaları amacıyla ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Ayşe Yüksel, açıklamasında şunları kaydetti:

“TAM 866 BİN KIZ ÇOCUĞUMUZ EĞİTİME ERİŞEMİYOR”

“Şu anda eğitim görmesi gereken 800 binden fazla kız çocuğu, okulda değil. Bu tablo, kabul edilemez. MEB’in kendi sunduğu verilerle bunu görmemiz daha da vahim bir duruma işaret ediyor. Ülkemizde eğitimi öyle bir noktaya getirdik ki yeni bir ülke yaratacak kadar sayıdaki çocuğumuz zorunlu eğitimden mahrum bırakılıyor, geleceğimiz karartılıyor. Özellikle eğitime erişimde kız çocuklarımıza karşı yapılan ayrımcılık, şiddetini daha da artırmış. Tam 866 bin kız çocuğumuz eğitime erişemiyor. İşin daha acı tarafıysa bu sayı, eğitim kademesi yükseldikçe daha da artıyor. İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu okula gidemiyor. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplamda 866 bini buluyor. Açık öğretimde okuyan kız çocuklarımızı bu sayıya eklediğimizde ise 1,5 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden uzak bırakılıyor.

“ÇYDD OLARAK OKULA GİDEMEYEN, EĞİTİMDEN UZAK BIRAKILAN 866 BİN KIZ ÇOCUĞUMUZUN YANINDAYIZ”

866 bin gibi bir sayıya göz yumamayız, bu tabloyu görmezden gelemeyiz. Artık sürekli olarak değişen eğitim sistemi, 4 artı 4 artı 4, çözüm üretemeyen eğitim politikaları, sadece niteliksiz eğitimi yaygınlaştırmakla kalmayıp kız çocuklarını tamamen eğitim hayatından ve böylece iş ve sosyal hayattan koparmaya, onları yaşamın gerisinde bırakmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. ÇYDD olarak, okula gidemeyen, eğitimden uzak bırakılan 866 bin kız çocuğumuzun yanındayız. 866 bin kız çocuğumuzu arıyoruz, hikayelerini onlardan dinlemek ve hayallerine ortak olmak istiyoruz. Neden eğitimden uzak kaldıklarını, şu an nerede olduklarını ve ne yaptıklarını öğrenmek adına çalışmalara başlayacağız.

“BUGÜN, 103 BİN 387 KIZ ÖĞRENCİMİZE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLAMIŞ BULUNUYORUZ”

Türkan Hoca’mız önderliğinde, öncelikle kız çocuklarımızın eğitimine destek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik, binlerce kız öğrencimize ışık olduk. Laik, bilimsel ve karma eğitimi korumak adına sürdürdüğümüz çalışmalar ile bugün, 103 bin 387 kız öğrencimize eğitim desteği sağlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda örgün eğitimden mezun olmanın tek başına yeterli olmayacağı öngörüsüyle öğrencilerimizin sosyal, kişisel ve düşünsel açıdan farklı yetkinlikleri de kazanabilecekleri projeler geliştiriyoruz. Bugün, 18 tane eğitime destek projemiz ile çeşitli alanlarda farkındalık yaratıyor, kız çocuklarımıza 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerini kazandırarak hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. 866 bin kız çocuğumuzu arkada bırakmayacak, umudu yeniden yeşerteceğiz.”