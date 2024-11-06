Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:36

Özel Güvenlik Görevlisi 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonuç tarihi, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Peki, 111.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonucu nasıl öğrenilir?

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. Adaylar, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler sayfası üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.

Adaylar, T.C numaraları, sınav adı ve sistem tarafından atanan güvenlik kodunu girerek ÖGG sonucunu görüntüleyebilecek.

ADAYLARIN BAŞARILI OLMASI İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.