Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:21

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla verilen Aile Destek Ödemelerinde sıra Kasım ayına geldi. Yıl sonuna kadar uzatılan program dahilinde ailelere 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı Kasım ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı henüz hesaba yatmadı. Genelde Bakanlık ayın 15'ine kadar yatırıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

450 TL ve altı 1.250 TL

450 TL üzeri ¦ 911,15 TL ve altı 1.100 TL

911,15 TL üzeri ¦ 1372,30 TL ve altı 950 TL

1372,30 TL üzeri ¦ 5.667,37 TL’den az 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlar