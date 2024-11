Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklaması: Yeni ücret ne zaman belirlenecek?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:53

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi ve asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Işıkhan, Orta Vadeli Plan çerçevesinde yapılacak düzenlemelerin milletin refahını artırmayı hedeflediğini belirtti. AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde önemli reform çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Işıkhan "SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi gözönüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. Sistemin daha iyi bir noktaya taşınması için her türlü değerlendirmenin göz önünde bulundurulacağını söyledi. Emeklilerin mevcut haklarını korumak ve daha adil bir sistem kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücretin ülkemizde ve dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde olduğunu ifade eden Işıkhan, bunun çalışanları ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen önemli bir konu olduğunu belirtti. Asgari ücretin yalnızca hükümetin belirlediği bir konu olmadığını vurgulayan Işıkhan, aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Işıkhan "Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak" dedi