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12 Haziran 2026 okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okul var mı?

12 Haziran 2026 okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okul var mı?

8.06.2026 11:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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12 Haziran 2026 okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okul var mı?

MEB tarafından yapılan açıklama ile 12 Haziran 2026 Cuma gününün tatil olup olmadığına ilişkin resmi karar netlik kazandı. Peki, 12 Haziran 2026 okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okul var mı?
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12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Peki, 12 Haziran 2026 okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma okul var mı?

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ, NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, 14 Haziran 2026 Pazar günü ülke genelinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav öncesinde hazırlık sürecinin sorunsuz yürütülebilmesi için önemli bir karar alındı. Sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda oturma düzeninin kurulması, optik cevap kağıtlarının hazırlanması ve tüm teknik ile fiziki kontrollerin eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla, 12 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

12 HAZİRAN CUMA İDARİ İZİN Mİ?

Öğrenciler İçin Ders Yapılmayacak: 12 Haziran Cuma günü, okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye kadar tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmeyecek.

Öğretmenler İçin İdari İzin: Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, söz konusu tarihte okulların tatil olmasıyla birlikte öğretmenler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Sınav Öncesi Dinlenme Fırsatı: Alınan bu karar, LGS’ye katılacak öğrencilerin sınavdan önceki son cuma gününü daha sakin, dinlenmiş ve stresini azaltmış bir şekilde geçirmesine imkân sağlayacak.

İlgili Konular: #lgs #MEB #okullar tatil

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