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YKS adayları dikkat! Bu kuralları ihlal edenin sınavı geçersiz sayılacak

YKS adayları dikkat! Bu kuralları ihlal edenin sınavı geçersiz sayılacak

8.06.2026 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YKS adayları dikkat! Bu kuralları ihlal edenin sınavı geçersiz sayılacak

2026 YKS'ye sayılı günler kala adaylar için kritik uyarılar peş peşe geldi. Sınav giriş belgesi, geçerli kimlik ve sınav kurallarına ilişkin ayrıntılar gözden geçirmeyen adaylar, sınav günü ciddi sorunlarla karşılaşabilir.
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Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için ter dökeceği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adayların yalnızca akademik hazırlıklarını değil, sınav kurallarını da dikkatle incelemesi gerekiyor.

YKS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER

Sınav salonuna girebilmek ve sınavınızın geçerli sayılması için yanınızda kesinlikle şu iki belgenin orijinal çıktısı ve aslı bulunmalıdır:

1. İlgili Oturuma Ait YKS Sınav Giriş Belgesi

Her oturum (TYT, AYT ve YDT) için ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkartılmalıdır. Cumartesi günü TYT belgenizle, pazar günü ise AYT belgenizle sınava girmek zorundasınız.

Belgenin renkli veya siyah-beyaz olması fark etmez ancak üzerindeki fotoğrafınızın tamamen net olması ve belgenin ön/arka yüzünde hiçbir yazı, not veya karalama bulunmaması şarttır.

2. Geçerli Kimlik Belgesi

Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunan T.C. Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), Nüfus Cüzdanı (Eski Kimlik) veya süresi geçerli Pasaport kabul edilir. Nüfus müdürlüklerinden alınan, üzerinde barkod ve karekod bulunan geçici kimlik belgeleri de sınav girişlerinde tamamen geçerlidir.

YKS'DE SU GÖTÜRMEK SERBEST Mİ? YANIMIZA ALABİLECEĞİMİZ DİĞER EŞYALAR

ÖSYM'nin güvenlik kuralları çerçevesinde sınav salonuna sınırlı sayıda kişisel eşyanın sokulmasına izin verilir. İzin verilen o eşyalar şunlardır:

  • Sınav salonuna su götürebilirsiniz ancak pet şişenin üzerindeki marka/barkod etiketini tamamen sökmeniz zorunludur.
  • Kronik rahatsızlığı olan veya sınav anında ilaç kullanması gereken adaylar, doktor raporu ve reçetelerini önceden ÖSYM'ye bildirmiş olmak şartıyla şeffaf ambalajdaki ilaçlarını yanlarında bulundurabilirler.
  • Sınav günü saç için metal veya plastik boncuk barındırmayan basit tel tokalar ile başörtüsü için kullanılan basit toplu iğneler serbesttir.
  • Üzerinde taş veya özel bir süsleme bulunmayan, sade metal alyansların takılmasına izin verilir.

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YKS SINAV SALONUNA SOKULMASI KESİNLİKLE YASAK OLAN EŞYALAR

Aşağıdaki eşyalarla sınav binasına girmeye çalışmak, kapıdaki güvenlik aramalarında el konulmasına veya sınavınızın doğrudan iptal edilmesine yol açabilir:

  • Cep telefonu, akıllı saat, her türlü dijital veya analog kol saati, kablosuz kulaklık, bluetooth cihazları, hesap makinesi vb.
  • Çanta, cüzdan, metal anahtarlık, ev/araba anahtarı, plastik veya metal içeren büyük tokalar, her türlü takı ve aksesuar (alyans hariç küpe, kolye, bileklik vb.).
  • Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter veya cetvel. (Bu malzemelerin tamamı -kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker- ÖSYM tarafından sıralarınızda hazır bulundurulacaktır).
  • Şeffaf ambalajsız su haricinde her türlü yiyecek, içecek, sakız veya şekerleme sınava sokulamaz.

SINAV GÜNÜ HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ KURALLAR

TYT ve AYT oturumları için adaylar saat 10:00'dan sonra, YDT oturumu için ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır. Kapıların kapanma saatinden en az 1 saat önce sınav binanızın önünde olmaya özen gösterin.

Sınav binalarında ÖSYM tarafından resmi bir emanet noktası oluşturulmaz. Bu nedenle yanınızda getirdiğiniz yasaklı eşyaları (cep telefonu, araba anahtarı vb.) teslim edebileceğiniz bir velinizin veya yakınınızın okul dışında bekliyor olması faydalı olacaktır.

İlgili Konular: #ösym #TYT #YKS

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