Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri ve velileri ilgilendiren önemli bir karar gündeme gelirken, 12 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı konusu merakla takip ediliyor. Peki, 12 Haziran'da okullar tatil mi? 12 Haziran'da neden okullar tatil edildi? İşte ayrıntılar...

12 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek, öğretmenler ise bu tarihte idari izinli sayılacaktır.

12 HAZİRAN'DA OKULLAR NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, güncellenen takvim doğrultusunda 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı.

Dünya Kupası takvimiyle aynı döneme denk gelen bazı gelişmeler ve ülke genelinde oluşabilecek yoğunlukların sınav sürecini etkilememesi amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda bu değişikliğin gerçekleştirildiği belirtildi. Sınavın oturum saatlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı; birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

Öte yandan sınavın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verileceği, öğretmenlerin de bu tarihte idari izinli sayılacağı açıklandı.