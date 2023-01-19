2022 İcra 2 sınavı sonuçları açıklandı mı? İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:16

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:16

2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'de. 2022 İcra 2 sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’na (2022-İcra/2) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 36 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlandı.

2022 İCRA 2 SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ocak 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek