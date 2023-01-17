2022 MHUY Sınav sonuçları açıklandı mı? Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:23

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:23

2022 MHUY sonuçları için beklenen haber ÖSYM'den geldi. 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı’nın (2022-MHUY) sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor.

2022 MHUY SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2022 MHUY SINAVI CEVAP KÂĞITLARI NASIL GÖRÜLÜR?

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.



