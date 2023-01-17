2022 MHUY Sınav sonuçları açıklandı mı? Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'na giren adayların gözü kulağı ÖSYM'de. 2022 MHUY Sınav sonuçları açıklandı mı? Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:23
2022 MHUY Sınav sonuçları açıklandı mı? Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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2022 MHUY sonuçları için beklenen haber ÖSYM'den geldi. 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı’nın (2022-MHUY) sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor.

2022 MHUY SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2022 MHUY SINAVI CEVAP KÂĞITLARI NASIL GÖRÜLÜR?

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.



2022 MHUY Hazine ve Maliye Bakanlığı ösym

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