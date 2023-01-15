2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı'nın sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İç Denetçi Sınavı'nın sonuçlarına nasıl bakılır?

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 17:15

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 17:25

İç Denetçi Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2022'de Ankara’da yapılmıştı. Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Adaylar, İç Denetçi Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara nasıl bakılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

2022 ÖSYM İÇ DENETÇI SINAVI'NIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı'nın sonuçları 18 Ocak 2023'te açıklanacak.

2022 İÇ DENETÇI SINAVI'NIN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmî sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.