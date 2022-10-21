Son dakika... KPSS 2022 sonuçları açıklandı. KPSS sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

21 Ekim 2022 Cuma, 12:36

Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 itibariyle açıklandı. Adayların sınav sonuçlarına nereden ulaşabileceği ise merak konusu oldu.

KPSS SINAV SONUÇLARINI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden öğrenebilir. Adaylar, sonuçların açıklamasının ardından alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarına ulaşabilecekler.

KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS SINAVLARI DEVAM EDECEK Mİ?

KPSS 2022 ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da, KPSS DHBT sınavı ise 27 Kasım'da düzenlenecek.