KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
KPSS 2022 sonuçları merakla bekleniyor. Peki, KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisan sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler gelecek sınav sonuçlarında. Heyecanlı adaylar KPSS sonuçları için dakikaları sayıyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar için KPSS Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Meraklı bekleyiş sürüyor.
KPSS SINAV SONUÇLARINI NEREDE AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 saat 10:00'da açıklanacak.
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