2022 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgeleri nereden öğrenilir?
KPSS sınavının Lisans oturumu başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Sınava sayılı günler kala adaylar sınav giriş belgelerininin açıklanmasını bekliyor. Beklenen haber ÖSYM'den geldi. 2022-KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
KPSS, lisans mezunu vatandaşlar için her yıl düzenlenirken, önlisans ve lise mezunları için iki yılda bir yapılıyor. Kamu kurumlarına atanacak memur adaylarının katıldığı KPSS sınavından alınan puanlar, memur alımlarında iki yıl boyunca geçerli oluyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilir.
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