e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS İngilizce sınavı giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS giriş belgesi nasıl sorgulanır?
e-YDS 2022/9 İngilizce sınav başvuruları 29 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da son bulmuştu. Sınavla ilgili birçok detayı merak eden adaylar için sınavın ayrıntılarını derledik. Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS İngilizce sınavı giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na günler kala, adaylar sınavla ilgili detayları merak ediyor. e-YDS 2022/9 sınavına Ankara’da 4180, İstanbul’da 457, İzmir’de 116, Adana’da 306 aday katılacak.
ÖSYM’nin twitter hesabından yaptığı açıklamada ise e-YDS giriş belgesi erişime açıldı. İşte, e-YDS hakkında merak edilenler...
E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
e-YDS 2022/9 İngilizce alanında, 23 Temmuz 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
E-YDS İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR,SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren e-YDS Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.
E-YDS DENEME SINAVI
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2022 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.
2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YDS) Kılavuzu
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