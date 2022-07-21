e-YDS ne zaman, saat kaçta? e-YDS İngilizce sınavı giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:59

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na günler kala, adaylar sınavla ilgili detayları merak ediyor. e-YDS 2022/9 sınavına Ankara’da 4180, İstanbul’da 457, İzmir’de 116, Adana’da 306 aday katılacak.

ÖSYM’nin twitter hesabından yaptığı açıklamada ise e-YDS giriş belgesi erişime açıldı. İşte, e-YDS hakkında merak edilenler...

E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

e-YDS 2022/9 İngilizce alanında, 23 Temmuz 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

E-YDS İNGİLİZCE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR,SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren e-YDS Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

E-YDS DENEME SINAVI

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2022 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YDS) Kılavuzu

Deneme e-Sınav Uygulaması