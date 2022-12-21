2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı ne zaman yapılacak? İç Denetçi Sınavı'na giriş belgesi nasıl alınır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı'nın ne zaman yapılacağı ve sınavın içeriği merak ediliyor. Peki, 2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı ne zaman? İç Denetçi Sınavı'na giriş belgesi nasıl alınır? İç Denetçi Sınavı sınav süresi ne kadar? İç Denetçi Sınavı'nın sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ankara'da yapılacak olan İç Denetçi Sınavı'na başvurular yapılmıştı. Sınava katılacak olan adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sınava nerede gireceğini merak eden adaylar, sınava giriş belgelerini nereden alacaklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
2022 ÖSYM İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı, 24 Aralık 2022'de Ankara’da yapılacak.
İÇ DENETÇİ SINAVI'NA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin resmî internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FMALIYEICDN%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi üzerinden ulaşabilir.
İÇ DENETÇİ SINAVI SINAV SÜRESİ NE KADAR?
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 120 dakika (2 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
İÇ DENETÇİ SINAVI'NIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İç Denetçi Sınavı'nın sonuçları 18 Ocak 2023’te açıklanacak.
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