ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: Adil sınav uygulamalarının gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:45

ÖSYM Başkanı Ersoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, kurumda çalışan engelli personelle yemekte bir araya geldi. Başkan Ersoy, buradaki konuşmasında, beraber çalışmaktan mutluluk duyduğu personeline emeklerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık vesilesi olduğunu belirten Ersoy, "Hayatı ve sevinçlerimizi paylaşmamız için hiçbir engel yok. Engelli personelimizin ve adaylarımızın yaşadığı problemlerin farkındayız ve problemlerini çözmek için çalışıyoruz. Gerek çalışma hayatında gerekse sosyal hayatta eşit imkanlar sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"SINAVLARDA ADAYLAR ARASINDA EŞİTLİĞİN SAĞLANMASINI AMAÇLIYORUZ"

Sınavlarda adaylara uygun sınav ortamını sağladıklarına işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Sınavlarda adaylar arasında eşitliğin sağlanmasını, adil sınav uygulamalarının gerçekleştirilmesini ve engellerinden bağımsız olarak her adayın sahip olduğu bilgi ve becerilerin ölçülebilmesini önemli bir amaç olarak kabul ediyoruz. Adaylarımızın engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bu desteğin hangi araçlarla sağlanacağı belirliyoruz. Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara gerektiğinde bulundukları yerde hizmet veriyoruz.

Türkiye'nin her yerine, sınavların engelliler için belirlenen kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için merkezden ÖSYM engelli temsilcileri gönderiyoruz. 2022'de Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlara 129 bin 68 engelli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday katılmıştır."

ÖSYM Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; 2022'de adaylar tarafından gönderilen 11 bin 376 dilekçe ve sistem üzerine kayıtlı mevcut aday verileri, Engelli Adaylar Daire Başkanlığınca incelendi. Bunun sonucunda sağlık raporlarını ve taleplerini usulüne uygun olarak ileten ve ilgili mevzuatlara göre başvuruları uygun görülen adaylardan 27 bin 700'ü tekli salonda sınava alındı; 22 bin 107'sine okuyucu ve/veya işaretleyici tahsis edildi.

Ankara ve İstanbul'da görme engelli adayların, ekran okuyucu ve ekran büyüteci yazılımı yüklü olan bilgisayarlarda, klavye ve kulaklık ile Elektronik Yabancı Dil Sınavlarına (e-YDS) katılabilmeleri sağlandı.