YÖKDİL sınavı ne zaman bitecek? YÖKDİL sınavı kaç saat sürüyor?

28 Ağustos 2022 Pazar, 10:20

6 Temmuz 2022'de başvuruları başlayan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına birçok kişi başvuru yaptı. 2022-YÖKDİL/2 Sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

YÖKDİL sınavı 13.15'te bitecek.



