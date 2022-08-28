YÖKDİL sınavı ne zaman bitecek? YÖKDİL sınavı kaç saat sürüyor?

28 Ağustos 2022 Pazar günü YÖKDİL sınavına giren adaylar istedikleri sonucu almak için sınavda ter döküyor. Peki, YÖKDİL sınavı kaç dakika sürüyor? YÖKDİL sınavı ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 10:20
YÖKDİL sınavı ne zaman bitecek? YÖKDİL sınavı kaç saat sürüyor?
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6 Temmuz 2022'de başvuruları başlayan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına birçok kişi başvuru yaptı.  2022-YÖKDİL/2 Sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN BİTECEK? 

YÖKDİL sınavı 13.15'te bitecek.



YÖKDİL/2 yökdil ösym

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