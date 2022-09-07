2022 YKS ek yerleştirme başladı mı? YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu 2022 yayımlandı mı?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:48

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıt döneminin sona ermesinin ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanmıştı.

Hedefledikleri üniversite veya bölümlere ilk tercihlerinde yerleşemeyen binlerce adayın gündeminde YKS ek tercih tarihleri yer alıyor. İşte, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri tarihi...

2022 YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr?" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

2022 YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.